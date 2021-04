O governo do Paraguai anunciou nesta quarta-feira a liberação de 100 mil doses da vacina contra a Covid-19 Covaxin, produzida na Índia e doada pela China, que estavam armazenadas desde a semana passada, abrindo a porta para a imunização do primeiro segmento da população, os idosos.

Os imunizantes haviam sido colocados em quarentena até a certificação de uma autoridade reguladora de referência na região, que chegou nesta terça. O aval foi dado pela Comissão Federal de Proteção contra Riscos Sanitários do México, que deu sinal verde para o uso no país da América do Norte.