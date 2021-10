19 out 2021

EFE Lima 19 out 2021

O presidente do Peru, Pedro Castillo. EFE/Arquivo

O governo do Peru apresentou nesta terça-feira um projeto de lei no Congresso do país, para determinar que a destituição de um presidente só poderá ser aprovada por incapacidade mental ou física, e que a censura ao gabinete deve ser relacionada às funções exercidas.

Com a proposição, o Executivo busca que o Parlamento ratifique que os motivos para destituir ou afastar um presidente da República são a incapacidade física ou mental permanente, confirmada por uma junta de médicos e aprovada por dois terços dos congressistas.