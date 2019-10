2 out 2019

EFE Lima 2 out 2019

O governo do Peru informou que não considera efetiva a renúncia da vice-presidente Mercedes Aráoz porque o anúncio ocorreu diante de um Congresso que "não existe", explicou nesta quarta-feira o primeiro-ministro peruano, Vicente Zeballos.

"De uma perspectiva política e constitucional, ela continua sendo vice-presidente do Peru", ressaltou Zeballos à emissora "RPP Notícias" ao comentar a renúncia "irrevogável" apresentada por Aráoz diante do presidente do Congresso, que foi dissolvido na segunda-feira pelo presidente Martín Vizcarra.