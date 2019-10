2 out 2019

EFE Álvaro Mellizo., Lima 2 out 2019

Um dia após a dissolução do Congresso do Peru e a convocação de novas eleições parlamentares, decretadas pelo presidente Martín Vizcarra, o governo do país passou a terça-feira sem se pronunciar sobre a medida, os opositores não esconderam o descontentamento, e a população mantém a expectativa sobre os próximos acontecimentos da novela política.

A terça-feira foi mais movimentada nas análises política e legal sobre a medida tomada pelo governo, que está aberta a várias interpretações sobre constitucionalidade, e portanto, para muitos analistas, deveria ser revisada pelo Tribunal Constitucional.