O Reino Unido voltará a uma relativa normalidade no próximo mês de julho, no momento em que o setor do turismo poderá começar a funcionar, dentro do plano elaborado pelo governo britânico para atenuar por etapas as atuais restrições, revelou nesta quarta-feira o jornal "Daily Mail".

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai anunciar na próxima segunda-feira o plano de suspensão do confinamento na Inglaterra, após a queda das infecções por Covid-19 e o avanço na vacinação da população.