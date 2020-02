O Ministério dos Esportes da Rússia retirou nesta sexta-feira a credencial estatal da Federação Russa de Atletismo até 1º de março de 2020, após a União de Integridade no Atletismo recomendar que a organização fosse excluída da World Athletics por se negar a combater o doping.

A assessoria de imprensa da federação anunciou que a decisão, que a priva de financiamento estatal, foi tomada pela Comissão de Credenciamento estatal das federações esportivas russas do Ministério dos Esportes.

O ministério expressou que a medida "visa proteger os interesses dos atletas russos, não implica riscos adicionais nem piora a situação dos atletas que têm permissões individuais para disputar competições internacionais".

Segundo a entidade, este passo não incidirá "na integralidade" das competições em nível nacional ou regional, nem na preparação para elas.

"A diretoria da Federação Russa de Atletismo não garantiu uma luta adequada contra o doping no esporte, nem interagiu adequadamente com a IAAF, a AIU ou outras organizações internacionais. A nova diretoria da federação não tomou medidas adequadas para enfrentar a situação criada", acrescentou a pasta.

O ministério acredita que esta decisão servirá como um alerta à federação para a necessidade de implementar mudanças radicais na forma como interage com as organizações esportivas internacionais, a fim de encontrar soluções construtivas. De acordo com o ministério, o credenciamento da federação será restabelecido se ela corrigir as deficiências que levaram ao seu cancelamento.

Na quarta-feira passada, a União de Integridade no Atletismo recomendou que World Athletics mantivesse a proibição de atletas russos em eventos internacionais sob uma bandeira neutra e como excluísse a federação de se ela não conseguisse provar que não adulterou o certificado do saltador Danil Lysenko. A federação se mostrou em desacordo com as propostas e afirmou que defenderia a sua inocência.

No dia seguinte, o Comitê Olímpico e o Ministério dos Esportes da Rússia pediram para que os dirigentes da federação renunciassem aos cargos e propuseram a realização de novas eleições.

A Federação Russa de Atletismo está suspensa de todas as competições internacionais desde 2015 pelo envolvimento em um escândalo de doping em grande escala.