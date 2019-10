30 out 2019

EFE Genebra 30 out 2019

Representantes do governo da Síria e da oposição se reuniram nesta quarta-feira em uma histórica cerimônia para instalar o comitê que terá o trabalho de redigir uma nova Constituição para o país, o primeiro fruto de anos de esforços diplomáticos para encerrar a guerra civil que começou em 2011.

"Sei que não é fácil para vocês estarem aqui e respeito esses profundos sentimentos, que também são reflexo dos sentimentos de todos os sírios depois de oito anos de conflito", disse o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen.

"Agradeço por estarem aqui, frente a frente, no que é um poderoso sinal de esperança para os sírios que estão dentro e fora do país", completou o representante da ONU no encontro.

O comitê é composto por 150 pessoas, sendo 50 do governo, 50 da oposição e outros 50 da sociedade civil da Síria. Atuarão como copresidentes do grupo, em igualdade de condições, os chefes da delegação do regime de Bashar al Assad, Ahmad Kuzbari, e dos opositores, Hadi Albahra.

Em discurso na abertura da cerimônia, Kuzbari disse que Assad está disposto a fazer as negociações avançarem, mas também lançou advertências. Em especial, o representante do regime da Síria disse que as tropas governamentais seguirão combatendo o terrorismo enquanto a nova Carta Magna é redigida.

Assad classifica como terroristas todos os grupos de oposição que pegaram em armas para combater as tropas leais ao regime desde 2011, uma reação à violenta repressão das forças do regime aos protestos contra o governo que começaram na esteira da Primavera Árabe.

"O povo sírio está de olho em nós e faremos o melhor para que possamos ter êxito. Uma nova Constituição pode ser a pedra fundacional de uma solução política para a crise que o país sofre", disse Kuzbari.

Já o representante da oposição afirmou que a nova Carta Magna pode abrir um novo capítulo na história da Síria em que o pluralismo político e étnico seja respeitado.

Albahra comandou as delegações da oposição que foram até Genebra tentar, sem sucesso, abrir negociações com o governo de Assad. No discurso, copresidente do comitê lembrou desses esforços e disse confiar que agora será possível conseguir um acordo.

"Todas as 150 pessoas que estão reunidas nesta sala hoje sabem que têm opiniões diferentes, mas, depois de oito anos dolorosos na Síria, devemos buscar pontos em comum, não diferenças", afirmou.