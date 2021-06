O governo minoritário do social-democrata Stefan Löfven perdeu nesta segunda-feira a votação de uma moção de censura no parlamento da Suécia, com 181 deputados votando a favor, seis a mais que a metade do total de assentos da Câmara, o mínimo exigido.

Em uma coletiva de imprensa realizada após a votação, Löfven anunciou que usará o período de uma semana para decidir se apresentará a renúncia de seu governo minoritário ou se convocará eleições antecipadas.