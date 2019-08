O Governo da Turquia suspendeu nesta segunda-feira os prefeitos de Diyarbakir, Mardin e Van, as três maiores cidades de população curda no sudeste do país, e nomeou funcionários de Interior para assumir tais funções.

Unidades policiais rodearam os edifícios das prefeituras em questão e anunciaram a destituição temporária, informou a emissora turca "NTV".