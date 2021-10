19 out 2021

EFE Montevidéu 19 out 2021

Presos cumprem pena no presídio de Santiago Vázquez, localizado nos arredores de Montevidéu. EFE/Arquivo

Os "alarmantes" números de reclusos que não sabem ler nem escrever levaram o governo do Uruguai a criar um plano educacional que pretende erradicar o analfabetismo e diminuir a reincidência da população carcerária do país.

A iniciativa foi anunciada pelas autoridades uruguaias durante a apresentação, nesta terça-feira, do roteiro de trabalho do Plano Nacional para a Educação nas Prisões, na qual participaram os ministros do Interior, Luis Alberto Heber, e da Educação e Cultura, Pablo da Silveira.