O governo da Espanha e os das Comunidades Autônomas do país definirão nesta quarta-feira as restrições que entrarão em vigor durante o feriado da Semana Santa, para tentar impedir uma nova alta no contágio do novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

A proposta inicial do Ministério da Saúde é a do fechamento perimetral de cada uma das regiões do território espanhol. A princípio, o único governo local que se posicionou contra esta medida foi o da Comunidade de Madri, que aponta não haver comprovação de eficácia e indica se tratar de risco para a economia.