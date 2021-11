As florestas foram as grandes protagonistas do segundo dia oficial da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), após 110 países assinarem o primeiro acordo de importância mundial do evento: US$ 19,2 bilhões, provenientes de recursos públicos e privados, serão destinados à luta contra o desmatamento até 2030.

Além do acordo sobre cuidados florestais e plantação de árvores, a agenda do dia trouxe outras notícias, como a aliança promovida por União Europeia (UE) e Estados Unidos para reduzir as emissões de metano em 30% - um dos principais gases do efeito de estufa -, que contou com a adesão de cerca de cem países, mas a ausência de China, Índia e Rússia.