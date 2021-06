O Paraguai começou nesta quarta-feira a vacinação das grávidas contra a covid-19, enquanto o país continua acumulando casos e mortes em decorrência da doença e o oxigênio é escasso nos hospitais.

Gestantes com mais de 18 anos e com mais de 20 semanas de gestação, receberão as 99,6 mil doses da Moderna que chegaram no último final de semana como a primeira parte de uma doação total de 400 mil doses do Catar.