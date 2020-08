A Grécia não está conseguindo inverter o curso epidemiológico negativo que vem registrando desde o início do mês e na quarta-feira registrou 262 novos casos de Covid-19, um novo recorde desde o início da pandemia, em fevereiro.

O fato de apenas 22 do total de infecções terem sido detectadas entre os turistas mostra que a propagação está ocorrendo mais entre os cidadãos locais e especialmente com uma ampla extensão pelo país, devido ao crescente movimento de pessoas para as férias.