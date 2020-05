As autoridades de saúde da Grécia confirmaram nesta sexta-feira outros dois casos do novo coronavírus entre migrantes e refugiados que chegaram há uma semana na ilha de Lesbos, vindos da costa turca, além de outros dois que foram detectados durante testes aleatórios na última quarta.

Estes são os quatro primeiros casos de Covid-19 entre refugiados que estão nas ilhas gregas, onde se teme que um surto nessa população particularmente vulnerável possa levar a uma crise de saúde e humanitária.

As quatro pessoas infectadas estão isoladas no campo provisório de Megala Therma (norte de Lesbos), alugado pelo Ministério da Migração para quarentena as pessoas que chegam a Lesbos e, assim, evitam possíveis infecções entre as cerca de 20 mil pessoas que vivem no superlotado campo de Moria.

Além disso, um assentamento cigano em que vivem cerca de 3 mil pessoas em Larisa, no centro do país, foi colocado em quarentena pela segunda vez em um mês depois de confirmar 35 novas infecções.

Uma quarentena rigorosa foi imposta ontem depois que a Organização Nacional de Saúde Pública confirmou essas infecções após testar mais de 600 pessoas.

Até o momento, a Grécia registrou bem menos infecções do que outros países europeus, com apenas 2.270 casos confirmados e 158 mortes. EFE

am/phg