A Grécia está imersa em uma forte onda de calor que os especialistas temem que possa se tornar a pior em 35 anos, com temperaturas que chegam a atingir os 45 graus Celsius durante vários dias.

A onda de calor coincide com o início da época de férias, com longas filas no porto do Pireu, onde passageiros aguardavam sob um sol escaldante para a Guarda Costeira verificar os certificados de vacinação ou os testes negativos para covid-19 antes de poderem embarcar para alguma ilha.