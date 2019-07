A polícia da Grécia apreendeu 33 milhões de pastilhas de Captagon em um navio atracado no porto de Piraeus, o principal do país, a maior quantidade da chamada "droga dos jihadistas" já confiscada até agora no mundo, segundo informou nesta sexta-feira o Ministério das Finanças grego.

As pastilhas confiscadas somam cinco toneladas e sua intercepção teria privado a organização criminal responsável de uma receita de US$ 660 milhões, segundo o comunicado.