Após quase 14 meses fechados, os espaços internos de restaurantes, bares e estabelecimentos de lazer na Grécia foram autorizados a reabrir a partir desta sexta-feira, mas apenas para pessoas vacinadas ou que se recuperaram da covid-19 recentemente.

Desde março de 2020, com o primeiro confinamento, as mesas do interior dos bares e restaurantes estavam guardadas em um canto. Hoje, voltaram a esperar pelos clientes.