O campo de refugiados de Moria, na ilha de Lesbos, onde quase 13 mil pessoas vivem em instalações com capacidade para 3 mil. EFE/Arquivo

O governo da Grécia anunciou nesta quarta-feira o registro do primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no campo de refugiados de Moria, na ilha de Lesbos, onde quase 13 mil pessoas vivem em instalações com capacidade para 3 mil.

De acordo com as autoridades, um homem, cidadão da Somália, de 40 anos, apresentou resultado positivo para o patógeno que provoca a Covid-19, em teste realizado ontem à noite.