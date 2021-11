A ambientalista sueca Greta Thunberg disse no Twitter nesta quarta-feira que irá "neutralizar" sua linguagem após ter sido filmada na última segunda entoando insultos durante um protesto na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) em Glasgow, na Escócia.

"Tenho o prazer de anunciar que decidi adotar 'tolerância zero' sobre palavrões e linguagem chula. Se eu disser algo inapropriado, prometo compensar dizendo algo simpático", brincou ela em sua conta oficial na rede social, referindo-se à meta global de alcançar uma emissão líquida zero de carbono até 2050 para travar as mudanças climáticas.