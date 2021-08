A ativista sueca Greta Thunberg indicou não estar surpresa com as conclusões do relatório do Grupo Intergovernamental de Especialistas para a Mudança Climática (IPCC), mas garantiu ser possível evitar o pior com ações urgentes.

O texto aponta que os impactos causados "indiscutivelmente" pela atividade humana, levaram o mundo ao período de temperaturas mais altas em 2 mil anos e terá efeitos irreversíveis durante milênios.