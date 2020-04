A ativista ambiental sueca Greta Thunberg anunciou nesta quinta-feira que doará 100 mil euros (cerca de R$ 590 mil) de um prêmio de uma ONG dinamarquesa para a luta do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) contra a Covid-19.

Greta e a ONG Human Act, que contribuirá com uma quantia idêntica, lançaram uma campanha de arrecadação de fundos que busca apoiar o trabalho da Unicef para proteger as crianças do impacto da pandemia.

"Tal como a crise climática, a pandemia é uma crise dos direitos da criança. Ela afetará todas as crianças, agora e a longo prazo, mas os grupos mais vulneráveis. Peço a todos que se juntem para apoiar o trabalho vital da Unicef", disse a ativista sueca, em um comunicado divulgado pela Human Act.

Greta Thunberg foi premiada "por seu esforço corajoso e determinado de mobilizar milhões de pessoas em todo o mundo para combater as mudanças climáticas", de acordo com a decisão.

A jovem sueca, de 17 anos, iniciou em setembro de 2018 uma greve escolar em frente ao Parlamento sueco para exigir medidas contra a crise climática.

Sua ação inspirou um movimento global, que a levou a ser recebida pelos líderes mundiais e a participar de compromissos de alto nível, além de ter sido indicada para o Prêmio Nobel da Paz.