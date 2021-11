A jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg enfatizou nesta segunda-feira, em uma manifestação do grupo ambientalista Fridays For Future em Glasgow, perto do centro de convenções onde está acontecendo a cúpula do clima, que "a mudança não virá de lá", porque a liderança "está aqui fora, não dentro da COP26".

"Dizemos chega de 'blá, blá, blá', não mais exploração das pessoas, da natureza e do planeta; não mais o que quer que façam lá", disse Thunberg a jornalistas no Festival Park, às margens do rio Clyde.