30 out 2021

EFE Londres 30 out 2021

A ativista sueca Greta Thunberg participou nesta sexta-feira de uma manifestação em Londres convocada por várias organizações ambientais para protestar contra o financiamento de combustíveis fósseis, dois dias antes do início da cúpula climática COP26 em Glasgow (Escócia).

O protesto, que aconteceu fora da sede do banco Standard Chartered, na capital britânica, contou com a presença de dezenas de manifestantes de organizações como Climate Justice, Fridays for Future e Young Climate Warriors.