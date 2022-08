A greve de funcionários de terra da companhia Portway, que reivindicam melhores condições de trabalho, provocaram o cancelamento de cerca de 30 voos nos aeroportos de Portugal nesta sexta-feira, e a previsão é que o número chegue a 100 ao longo do dia.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) estima que, em Lisboa, houve uma adesão de 90%; no Porto, de 85%; no Funchal, na Ilha da Madeira, de 60% a 70%; e no Faro, no Algarve, de 40% a 50% do pessoal de uma das principais companhias de assistentes de terra em aeroportos do país.