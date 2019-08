A greve que estava prevista que começasse hoje no aeroporto de Heathrow, em Londres, foi suspensa até amanhã para permitir que as negociações com os trabalhadores continuem, informou o sindicato Unite.

O maior aeroporto do Reino Unido já tinha cancelado 177 voos devido à greve programada para esta segunda e terça-feira, seguida por cerca de 2.500 funcionários, incluindo guardas de segurança, bombeiros e engenheiros.