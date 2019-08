Um grupo de quatro homens armados invadiu a sede do governo do departamento de Caazapá, no sudeste do Paraguai, aparentemente em busca do governador, mantiveram alguns vereadores como reféns antes de fugirem atirando em dois carros estacionados na saída, segundo informações da polícia local.

A invasão aconteceu antes do início da Assembleia Departamental na qual era aguardada a presença do governador Pedro Díaz Verón.