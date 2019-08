O movimento Honor Colorado, um grupo do Partido Colorado, liderado pelo ex-presidente Horacio Cartes, se uniu na quarta-feira à petição de julgamento político contra o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e o vice-presidente, Hugo Velázquez, por um acordo de energia assinado com o Brasil.

A incorporação do Honor Colorado permitiria realizar a soma necessária para provocar a destituição das duas principais autoridades do país, que precisa uma maioria de dois terços tanto na Câmara dos Deputados como no Senado.