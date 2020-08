O grupo de especialista que aconselha o governo da França lançou uma advertência de que o país pode ter uma situação semelhante a da Espanha, com aumento do número de casos de infecção pelo novo coronavírus depois do relaxamento de medidas para evitar a propagação.

Em informe periódico, que foi publicado hoje e tem data de 27 de julho, o conselho científico considera "altamente provável" que haja uma segunda onda de contágio nos meses mais frios do ano, diante da queda da temperatura, aliada a menor precaução entre a população.