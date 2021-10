EFE Santiago do Chile 28 out 2021

Grupos de defesa dos direitos LGBTI no Chile manifestaram preocupação nesta quarta-feira com a falta de avanços na tramitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo e indicaram temor de nova paralisação no andamento do projeto.

O Movimento de Integração e Libertação Homossexual (Movilh) garantiu que o projeto, que está sendo debatido desde junho, desde a aprovação, em 12 de outubro, na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara dos Deputados do país, "não teve qualquer avanço".