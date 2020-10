27 out 2020

EFE Londres 27 out 2020

Grupos ligados ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, investiram US$ 270 milhões (R$ 1,52 bilhão) em campanhas contra direitos sociais no mundo, segundo publicou nesta terça-feira o site britânico "openDemocracy".

O veículo garante que um dos advogados pessoais do mandatário americano, Jay Sekulow, lidera uma dessas entidades, classificadas como "cristãs de direita", que injetaram US$ 88 milhões (R$ 495,6 milhões) apenas no continente europeu.