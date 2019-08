Grupos religiosos, a esquerda paraguaia e associações de estudantes se manifestaram neste domingo na porta do Congresso Nacional para exigir o impeachment do presidente Mario Abdo Benítez e do vice-presidente dele, Hugo Velázquez, por conta do polêmico acordo com o Brasil sobre a hidrelétrica de Itaipu.

Aos gritos de "O povo unido jamais será vencido", os manifestantes pediram um julgamento político contra as duas maiores figuras do país, no que consideram ser uma "causa nacional" que tem que unir todos as classes sociais.