A britânica GlaxoSmithKline (GSK) e a alemã CureVac vão colaborar no desenvolvimento de uma nova geração de vacina para combater as mutações da Covid-19, em um acordo avaliado em 150 milhões de euros (cerca de R$ 976,2 milhões), segundo revelaram as empresas nesta quarta-feira.

A GSK também apoiará este ano a produção de até 100 milhões de doses da vacina da CureVac contra o novo coronavírus, chamada CVnCoV e baseada em RNA mensageiro.