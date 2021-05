O líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, acusou o presidente do país, Nicolás Maduro, de ter ligações com grupos narcoterroristas internacionais, como o Hezbollah e dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o que, segundo ele, representaria uma ameaça para a América do Sul.

"A ditadura de Maduro representa uma séria ameaça à estabilidade e à paz da região. Hoje, Maduro tem perigosos laços militares, de inteligência e econômicos com regimes como Irã, Rússia, Cuba e China. Esses laços também se estendem a grupos narcoterroristas internacionais, como os dissidentes do ELN (Exército de Libertação Nacional da Colômbia) e das Farc, e também com o Hezbollah", acusou o opositor durante sua participação no Sedona Forum, organizado pelo Instituto McCain.