O autoproclamado presidente interino da Venezuela e líder do parlamento do país, Juan Guaidó, afirmou nesta terça-feira que as negociações com o governo de Nicolás Maduro, sob mediação da Noruega, continuarão apesar do bloqueio aos bens estatais venezuelanos nos Estados Unidos.

"Estamos atuando em todos os âmbitos para conseguir a pressão necessária. O mecanismo do reino da Noruega continuará porque na Venezuela estamos gerando as condições para uma solução real para a crise", disse Guaidó.