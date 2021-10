O líder opositor venezuelano Juan Guaidó agradeceu nesta quarta-feira ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pela operação do Exército brasileiro para acolher cerca de 260 mil migrantes da Venezuela que atravessaram a fronteira rumo ao território brasileiro.

"No Brasil há cerca de 260 mil migrantes e refugiados venezuelanos que fugiram da fome e da miséria causadas pela ditadura. A Operação Acolhida do governo do presidente Jair Bolsonaro busca atender esta situação", escreveu Guaidó no Twitter.