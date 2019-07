O líder do Parlamento da Venezuela e autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó, anunciou neste domingo que participará de uma reunião em Barbados para a retomada de um diálogo político com o governo de Nicolás Maduro.

"(O grupo político de Guaidó) comparecerá a uma reunião com representantes do regime usurpador em Barbados, para estabelecer uma negociação de saída para a ditadura", disse o líder opositor em comunicado que ele mesmo divulgou através do Twitter.