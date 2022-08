O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, criticou nesta terça-feira o fato de o país sediar uma das competições internacionais de jogos militares organizadas pela Rússia, chamada "Jogos Internacionais do Exército", garantindo que as autoridades do país "esbanjam recursos" na sua realização, enquanto alguns profissionais, como professores, exigem melhores remunerações.

"Eles desperdiçam recursos em jogos para agradar a Rússia de (o presidente Vladimir) Putin, uma ameaça global, enquanto nossos professores cobram nas ruas os salários que ganharam trabalhando e que a ditadura, como de costume, quer roubar", escreveu o ex-deputado em sua conta no Twitter.