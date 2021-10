16 out 2021

EFE Caracas 16 out 2021

O líder opositor Juan Guaidó condenou nesta sexta-feira a "perseguição a jornalistas" na Venezuela e manifestou solidariedade ao comunicador Roberto Deniz, cujos pais tiveram a residência em que vivem em Caracas invadida por agentes de segurança, após a emissão de um mandado de prisão contra ele.

Deniz, que divulgou vários relatórios de investigação sobre o empresário colombiano Álex Saab, um suposto testa de ferro do presidente do país, Nicolás Maduro, contou que o 32º Tribunal da região metropolitana de Caracas solicitou à Interpol que o incluísse no sistema de "alerta vermelho internacional".