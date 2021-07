Os advogados de Juan Guaidó no caso do ouro da Venezuela depositado na Inglaterra argumentaram nesta terça-feira que a justiça britânica tem de aceitar "sem questionamentos" os atos e nomeações do líder opositor, que foi reconhecido pelo governo de Londres como chefe de Estado venezuelano.

Na segunda vista de um recurso na Suprema Corte britânica, o advogado Andrew Fulton afirmou que, em virtude da doutrina sobre Atos de um Estado estrangeiro, os juízes ingleses "não devem investigar" a legalidade das decisões tomadas por governantes estrangeiros em seus territórios.