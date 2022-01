O líder opositor Juan Guaidó ratificou nesta quarta-feira a disposição do grupo que ele lidera em retomar o diálogo com o governo da Venezuela, interrompido em 16 de outubro por decisão do presidente do país, Nicolás Maduro.

A medida foi tomada por Maduro em protesto contra a extradição do empresário colombiano Alex Saab - seu suposto testa de ferro - de Cabo Verde para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de dinheiro.