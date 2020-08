A cidade de Guangzhou, no sul da China, capital da província de mesmo nome, suspenderá temporariamente a importação de carne congelada e frutos do mar do exterior depois que três funcionários de uma rede de supermercados na metrópole vizinha de Shenzhen testaram positivo para o novo coronavírus.

As autoridades também realizarão testes de ácido nucléico nesses tipos de produtos, que não podem ser vendidos sem uma inspeção prévia, de acordo com uma nova diretriz local.