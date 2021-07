Juan Manuel Ramírez G. Cidade do México

Dois anos após a criação da Guarda Nacional como parte da estratégia do presidente Andrés Manuel López Obrador para combater o crime organizado México, a militarização da segurança pública no país se "aprofundou" sem que haja controles internos e externos que garantam o respeito aos direitos humanos, de acordo com um relatório da ONG Centro Prodh.

"Tentamos alertar sobre os riscos que podem existir se continuarmos num caminho de aprofundamento da militarização, e para nós esses riscos são de três tipos: que continue a haver violações dos direitos humanos, a permanência da violência e a ruptura das relações civil-militares", disse nesta quinta-feira, em entrevista à Agência Efe, o diretor da ONG Centro de Direitos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, Santiago Aguirre.