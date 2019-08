Os dois guardas responsáveis por vigiar a cela do milionário Jeffrey Epstein, encontrado morto no último sábado na penitenciária federal de Nova York onde aguardava ser julgado por uma acusação de manter uma rede de exploração sexual de menores, dormiram durante a madrugada e falsificaram os registros para encobrir o erro.

A denúncia foi feita nesta quarta-feira pelo jornal "The New York Times", que ouviu vários funcionários da prisão com conhecimento do caso. A falsificação dos registros teria sido notado ontem, quando o Departamento de Justiça anunciou que dois agentes seriam suspensos administrativamente e a diretora da prisão transferida.