A cidade de Guayaquil, no Equador, a segunda mais afetada no país pela pandemia da Covid-19, iniciará nesta quarta-feira um período de restrição de circulação de veículos particulares, como forma de tentar conter o avanço do novo coronavírus.

A prefeita Cynthia Viteri, em entrevista coletiva, relembrou que a restrição imposta na cidade que lidera vigorará até 10 de abril, das 19h às 5h (pelo horário local).