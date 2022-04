O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia acontecerão "em dois anos e meio", diante do cenário geopolítico e econômico atual.

Em entrevista à Agência Efe, Guedes explicou como o Brasil avança com mais velocidades do que outros países para passar a integrar a OCDE, com iniciativas como a eliminação progressiva, até 2028, para o IOF sobre operações de câmbio, uma medida exigida para a entrada na organização.