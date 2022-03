Ao menos três jornalistas foram mortos e outros 35 ficaram feridos na guerra na Ucrânia, segundo a comissária de direitos humanos do Parlamento do país, Liudmyla Denisova, que culpou as tropas russas por esses casos.

"Os ocupantes russos estão lutando contra a cobertura objetiva de seus crimes de guerra na Ucrânia, pelo menos 35 jornalistas já foram feridos", disse Denisova, de acordo com a agência de notícias "Interfax-Ukraine".