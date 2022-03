A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) informou nesta terça-feira que cinco jornalistas morreram na Ucrânia e nove ficaram feridos a tiro desde o início da invasão russa ao país, em 24 de fevereiro.

"Atacar jornalistas é um crime de guerra de acordo com o direito internacional. Pedimos às autoridades russas e ucranianas para que garantam a segurança no terreno", disse Jeanne Cavelier, diretora regional para a Europa Oriental e Ásia Central, que denunciou as pressões sobre os jornalistas.