Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 16 mar 2022

O papa Francisco defendeu que "as guerras são sempre injustas" na conversa que teve nesta quarta-feira com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, sobre a invasão da Ucrânia, e que as duas igrejas devem se unir para buscar caminhos de paz.

"As guerras são sempre injustas porque quem paga é o povo de Deus. Nossos corações não podem deixar de chorar diante das crianças, das mulheres assassinadas, de todas as vítimas da guerra. A guerra nunca é o caminho", afirmou o papa Francisco.