O atacante Paolo Guerrero, atualmente sem clube e recém-recuperado de grave lesão, ficou fora da lista divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Ricardo Gareca para o jogo pela repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2022, contra Emirados Árabes ou Austrália.

Afastado do futebol desde outubro do ano passado, quando rescindiu contrato com o Internacional, o ex-jogador de Corinthians e Flamengo passou por longo período de reabilitação devido contusão no joelho direito.